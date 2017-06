"Es war Vormittag um 10 Uhr 20, als schluchzend und bebend die ersten Soldaten die graugelben Quader berührten. Der Armeerabbiner bläst das Schofar, ein Widder-Horn, es ertönt nur in den feierlichsten Momenten des jüdischen Gottesdienstes. Und jetzt stimmen sie ihre Nationalhymne an, die Hatikva: Noch ist unsere Hoffnung nicht verloren, wir gehen vorwärts im Auge nach Zion, nach Haus, zum Lande Zion, Jerusalem."

7. Juni 1967: Die israelische Nationalhymne an der Klagemauer, gesungen von Soldaten, das Horn, geblasen von einem Militärrabbiner, General der Fallschirmjäger. Ein Symbol, in mehrfacher Hinsicht. Im "Sechstagekrieg" hat Israel auch Ost-Jersualem und den Tempelberg erobert. Der israelische Historiker Tom Segev, 1945 in Jerusalem geboren, erinnert sich in einem Artikel: