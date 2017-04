Ende der dreißiger Jahre ist Ella Fitzgeralds Ära als "First Lady of Swing" vorbei. Und Schuld daran ist Dizzy Gillespie. Der stößt beim Publikum mit seinem neumodischen Bebop auf taube Ohren und braucht eine zugkräftige Nummer im Programm: Ella Fitzgerald.

Wie beim Swing, so wird nun beim Jazz Ella die "First Lady". Sie beeindruckt mit ihrer drei Oktaven umfassenden Stimme, mit ihrem perfekten Gefühl für Rhythmus und Timing.

Oscar Peterson ist einer der vielen Jazz-Stars, mit denen Ella auftritt oder Platten aufnimmt. Ein anderer Grande des Jazz, Duke Ellington, steht für Ellas nächste Metamorphose, so Biograph Johannes Kunz. Aus der "First Lady of Jazz" wird die "First Lady of Song".