Eklat in Halle anno 1913. Der Direktor des Kunstmuseums in der Moritzburg hat Werke von Emil Nolde angekauft, darunter das religiös inspirierte Gemälde "Abendmahl". Keine altmeisterliche Darstellung, sondern expressionistisch, mit groben Pinselzügen und kraftvollen Farben. Gewöhnungsbedürftig für das Kunstpublikum.

Emil Nolde im Jahr 1952. Geboren wurde er als Hans Emil Hansen in dem Schleswig-Holsteinischen Ort Nolde. Bildrechte: dpa

Dieser Stil, variiert mit anderen Motiven, macht Nolde zu einem Pionier der Avantgarde, einem Superstar der Moderne, gefeiert bis heute - und umstritten.



Der Durchbruch kommt nahezu unverhofft, in St. Gallen, wo Nolde ab 1892, mit Mitte 20, als Lehrer für gewerbliches Zeichnen und Modellieren angestellt ist. Eigentlich hat sich der Bauernsohn aus Nordschleswig in einer Möbelfabrik zum Schnitzer und Zeichner ausbilden lassen. Nun karikiert er launig einige der Schweizer Gipfel als riesige menschliche Gesichter. Als er diese in hoher Auflage auf farbigen Postkarten herausbringt, beschert ihm das einen überraschenden Erfolg, auch finanziell.



Nolde kann nun studieren, sich den Start in eine Karriere als freier Künstler leisten. Anfangs noch deutlich von Symbolisten und den Impressionisten beeinflusst.