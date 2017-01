Cover der ersten "Emma"-Ausgabe Bildrechte: EMMA/dpa

Das sagt Gründungsmutter, Geldgeberin und Autorin Alice Schwarzer 1977 zum Start der Zeitschrift. "Oft ist die ja so desolat, das sie gar nicht wagen, sich das einzugestehen. Sonst könnte sie ja aus dem Fenster springen, ihre Abhängigkeit und ihr Unterdrücktsein.", so Schwarzer weiter.



Was die Abhängigkeit von klassischen Männeraufgaben betrifft, so hilft Emma den Frauen mit Handwerkertipps weiter. In der ersten Ausgabe erklärt sie beispielsweise, wie man einen verstopften Abfluss repariert. Eigentlich aber geht es um gesellschaftliche Verkrustungen.