Die Bolschewiki betrieben eine kluge, wenngleich paradoxe Politik. In den 20er-Jahren verwandelten sie das Vielvölkerimperium in einen Nationenstaat, also ein Imperium der Nationen. Und sie gliederten die Sowjetunion nach ethnischen Prinzipien. Mit Republiken, mit Hauptstädten, Landessprachen und Quotensystemen für Einheimische. Das hat die Sowjetunion zunächst einmal durchaus stabilisiert.

Jörg Baberowski, Historiker