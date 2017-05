"Wir sind völlig erschöpft und heulen wie kleine Kinder", schreibt Carl-Axel Söderström in sein Tagebuch. Eigentlich ist der Schwede ein ziemlich erfolgreicher Kameramann. Doch nun zerrt und schiebt er, unterstützt von Indios, ein Auto durch die Hitze der peruanischen Anden.

Aufgeben? Von wegen!

Und er schlürft, dem Verdursten nahe, das Wasser aus dem Kühler. Es geht um nichts weniger als die Umrundung der Erde per Auto – mindestens 40.000 km. Doch schon bei Kilometerstand 10.000 drohte alles zu scheitern

Dann war der Wunsch eigentlich aller meiner Freunde in Berlin, auch der Industrie, in Sibirien aufzugeben. Aber nicht bei mir! Clärenore Stinnes

Aufgeben? Nicht bei ihr! Clärenore Stinnes ist es gewohnt, zu bekommen, was sie will. Sie, die Tochter des Industriellen Hugo Stinnes, einem der reichsten Männer Europas. Schon in ihrer unbeschwerten Kindheit interessiert sie sich statt für Näharbeiten für wilde Indianerspiele und Autos. Nach dem Tod des Vaters 1924, wird es doch nichts mit dem versprochenen Führungsposten im Konzern. Da geht Clärenore nach Berlin – und wird Rennfahrerin.

Eine Frau am Steuer

Frau am Steuer – damals ein unglaublicher Reklame-Coup. Doch "Fräulein Stinnes" will mehr – sie will auch gewinnen! Mit 27 Jahren ist sie Europas erfolgreichste Rennfahrerin. Bei einer Rallye durch die junge Sowjetunion kommt ihr dann die ehrgeizige Idee einer Weltumrundung. Zehn Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges geht es ihr dabei auch um das Renommee der deutschen Wirtschaft.

Meine Fahrt soll die Leistungsfähigkeit eines deutschen Fahrzeugs beweisen. Clärenore Stinnes

Das Fahrzeug ist ein Adler 6. Ein Serienwagen. Nur Liegesitze lässt Stinnes zusätzlich einbauen. Akribisch wird das Unternehmen vorbereitet: Depots entlang der Strecke werden angelegt, Pässe besorgt, 100.000 Mark eingeworben. Dabei helfen Clärenore Stinnes zweifellos ihr guter Ruf und ihre exzellenten Beziehungen: "Stresemann, der Außenminister, hatte mir alle deutschen Vertretungen zur Verfügung gestellt, um dort Benzin hinzuschicken, Reserveteile, Gummi, Öl. Das war vorausgeschickt, von Frankfurt aus das erste Lager in Sofia, dann Konstantinopel, Ankara, Teheran…", so Stinnes.

Reise unter Strapazen

Die waghalsige Reise beginnt Ende Mai 1927 in Frankfurt am Main. Neben dem Adler 6 dabei: ein kleiner LKW mit Ersatzteilen, zahlreiche Werkzeuge, aber auch Dynamit. Begleitet wird Stinnes von Söderström, dem Kameramann, und zwei Mechanikern der Adlerwerke. Die beiden fallen schon früh aus. Doch – keine Frage – die Reise geht weiter! Söderström notiert über seine Tour-Chefin:

Sie muss aus Stahl gemacht sein, so wie sie alles aushält, ohne zu klagen. Carl-Axel Söderström

Auf großen Teilen ihrer Reise gibt es weder Straßen noch Tankstellen, manchmal nicht einmal Karten für die holprigen Staub- und Schlammpisten oder die engen Gebirgspfade, die sie sich frei sprengen müssen. Stinnes und Söderström trotzen sengender Hitze und extremer Kälte, entfliehen wilden Tieren und grausamen Räubern – und kommen sich dabei fast unvermeidlich näher. Bei minus 50 Grad kritzelt Söderström:

Mit heiler Haut davongekommen, Wölfe begleiten unsere Fahrt. Fräulein Stinnes bietet mir das Du an. Carl-Axel Söderström

Erdumrundung mit Happy End