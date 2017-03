Was hat es denn nun eigentlich mit der Ehe auf sich? Selbst wenn man seinen Mann liebt, kommt unweigerlich die Zeit, wo das Ficken so fade wie Schmelzkäse wird. Zwar sättigend, vielleicht sogar dick machend, doch gänzlich reizlos für die Geschmacksnerven. Kein bittersüßes Ingrediens, keine Gefahr. Und man sehnt sich nach einem überreifen Camembert, nach einem raren Ziegenkäse: vollmundig, üppig, sahnig, bockshufig.

Erica Jongs "Angst vorm Fliegen" ist ein Roman, der in den Siebziger Jahren lustvoll ganze Bücherberge absetzt. Wegen der Selbstironie seiner Heldin, vor allem aber wegen der drastischen Sprache, geschrieben von dem weiblichen Pendant zu Henry Miller, urteilt der "Spiegel" von damals.

Weibliche Autoren, so hat einmal Virginia Woolf geklagt, hätten immer einen kleinen Engel auf der Schulter sitzen, der sie ermahne, nur 'nette Dinge' zu schreiben. Heute nun wird jene damenhafte Zurückhaltung abgelegt, holen Dichterinnen den männlichen Vorsprung an literarischer Krassheit nach.

"Sex ist so etwas wie ein Schmerzmittel. Es betäubt den Schmerz des Lebens. Wie eben auch andere Drogen", so Jong. "Es kann so etwas wie ein Endorphinrausch sein, etwas, das Kopfschmerzen und Rückenschmerzen heilt."