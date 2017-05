Kalenderblatt: 01.05.1892 - Erster D-Zug zwischen Köln und Berlin

Oh, D-Zug und Schnellzug?- Ja, was ist der Unterschied? - Ja, Der Schnellzug fährt etwas schneller. Der hält nicht auf jeden Bahnhof, nicht auf jedem Bahnhof, auf dem der D-Zug hält. - Was heißt das 'D'?- Doppelbeschleunigter Personenzug. Keine Ahnung, wir fahren meistens mit dem Auto.

Umfrage, DDR, 1983