Werbe-Slogan des weltweit ersten Supermarktes in New York (1930)

Der erste Supermarkt im heutigen Sinne wird 1930 in einer ehemaligen New Yorker Autowerkstatt eingerichtet. Die revolutionären Neuerungen: Ein Komplettangebot an Lebensmitteln, hoch gestapelt in langen Regalen, und Selbstbedienung. Das spart Personal und drückt die Preise, was angesichts der Krise die Kunden lockt.