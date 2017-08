Die Karriere beginnt mit einem handfesten Skandal: Die Magdeburger Domherren einigen sich nicht auf einen neuen Bischof, Kaiser Barbarossa greift ein und ernennt kurzerhand den Bischof von Naumburg zum neuen Erzbischof von Magdeburg. In der Elbestadt ist man ebenso empört wie in Rom. Zwei Jahre verweigert Papst Eugen III. Wichmann das Pallium, das Zeichen des Erzbischofs. Dann gibt er klein bei und Barbarossa triumphiert, der Papst hätte:

Wichmann ist der zweite Sohn des Grafen Gero von Seeburg. Und zweite Söhne sind in Adelshäusern traditionell für eine geistliche Karriere vorgesehen. Wichmann legt eine eindrucksvolle hin, Domherr und Propst in Magdeburg und Halberstadt, 1149 Bischof von Naumburg, 1152 Magdeburger Erzbischof - und damit nach damaligem Verständnis weit mehr als nur geistliches Oberhaupt.

2010 wurde das mutmaßliche Grab des Erzbischofs im Magdeburger Dom geöffnet, hier einige der Grabbeigaben Bildrechte: dpa

Damit die neuen Besitztümer nicht wüst und leer bleiben, holt Wichmann Bauern aus dem Westen in seine Länder. Er geht dabei neue Wege, schließt Verträge über die Ansiedlungen mit Einzelpersonen, die als Siedlungsleiter fungieren: "… damit sie dort neue Bewohner ansiedelten, die das umliegende Sumpf- und Wiesenland trockenlegen und mit dem Pflug urbar machen sollen." so steht es in einer Ansiedlungsurkunde Wichmanns für Werner aus Paderborn



Wirtschaftlichen Sachverstand beweist Wichmann mit der Gründung von Märkten. Ungewöhnlich in Zeiten von Tauschhandel und Naturalwirtschaft.