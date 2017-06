I'm from Black Forest. So I'm a totally normal guy. I'm the normal one.

Die Fans lieben ihren Verein Bildrechte: dpa

Die Fans intonieren mit "You'll Never Walk Alone" seit 1963 die populärste Vereinshymne der Welt. Namhafte Spieler wie Steven Gerrard, Ian Rush, Jamie Carragher, Kenny Dalglish oder Michael Owen liefen durch das berühmte Stadion an der Anfield Road. Und die Stadt Liverpool ist so fußballverrückt, dass sie ohne Schwierigkeiten zwei Premier League-Vereine mit Anhängern bestücken kann: die Reds und die Toffees, also den FC Everton. Die Fanlager springen gesittet miteinander um. Das Aufeinandertreffen beider Vereine gilt als "friendly derby".



Die erfolgreichsten Zeiten von Liverpool - die liegen allerdings schon eine Weile zurück. Zweimal in den Siebzigern, zweimal in den Achtzigern schnappt man sich den Europapokal der Landesmeister. 2005 gewinnt man dann nochmal die Champions League, wieder nach einem Bravourakt. 3:0 führt der AC Mailand zur Halbzeitpause des Endspiels, nach der zweiten Halbzeit und nach 120 Minuten steht es 3:3. Das Elfmeterschießen geht an die Mannen aus Liverpool.