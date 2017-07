Wie am Flughafen befindet sich auch vor der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Moabit eine wartende Menge: Presse, SED-Opfer, Schaulustige und sonstige mehr oder weniger Interessierte.

Seit Herbst 1989 muss Honeckers Welt zusammengebrochen sein: Von den eigenen Genossen zum Rücktritt gedrängt und später gar aus der SED ausgeschlossen. Noch in der DDR erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsmissbrauch und Korruption, ein Haftbefehl wegen des Tatverdachts des gemeinschaftlichen Totschlags an der DDR-Grenze, er kommt kurzzeitig in Untersuchungshaft, wird aber bald aus gesundheitlichen Gründen wieder freigelassen. Dann befindet sich Honecker auf der Flucht – erst vor dem eigenem Volk, später vor den Behörden des vereinigten Deutschlands. Asyl bieten ihm – ironischerweise – die DDR-Kirche und alte Kampfgefährten in Moskau.

Erich Honecker wurde 1912 in Neunkirchen (Saar) geboren und starb 1994 in Santiago de Chile. Bildrechte: Palast der Republik (BC 5834)/MDR (DRA)

So der Sprecher der Bundesregierung, Dieter Vogel. Als die Sowjetunion zusammenbricht und die russische Regierung Honecker ausweist, findet er Unterschlupf in der chilenischen Vertretung. Der Botschafter Clodomiro Almeyda war einst auf der Flucht vor Pinochets Diktatur in der DDR aufgenommen worden. Aber Almeyda wird abgelöst, auch Chile will die inzwischen ungebetenen Gäste loswerden. Gerüchte machen die Runde: Finden die Honeckers nun Asyl in Nordkorea oder Tschetschenien?