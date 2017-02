An seiner Gesinnung lässt "Dr. Franz Richter" keinen Zweifel. Als der Bundestag über deutsche Wiedergutmachungszahlungen an Israel diskutiert und SPD-Mann Carlo Schmid fordert, auch dort, wo es keine Erben mehr gebe, müsse jüdisches Gut zurückgegeben werden, platzt Richter der Kragen.

Franz Richter ist nach eigenen Angaben Jahrgang 1911 und im türkischen Smyrna, dem heutigen Izmir geboren, hat in Prag studiert und promoviert, ist Oberstudienrat. Als unbelasteter Mitläufer wird er nach dem Krieg in Niedersachsen Lehrer und ist Mitbegründer des "Deutschen Bundes", einer "überparteilichen und antimarxistischen Sammlungsbewegung aller anständigen Deutschen."

An der Anständigkeit Richters zweifeln die Briten schon früh. Als er im Frühjahr 1949 an einem vom Londoner Außenministerium geförderten Demokratiekurs teilnimmt, urteilen die Briten, er gehöre …

Was die Deutschen nicht davon abhält, ihn in den Bundestag zu wählen. Erst als Abgeordneten der Deutschen Reichspartei, nach deren Spaltung für die Sozialistische Reichspartei (SRP). Die verstand sich als Bewegung ...

In anderen Dingen ist Dr. Richter deutlich korrekter. Auch am 20. Februar 1952 unterschreibt er die Anwesenheitsliste im Plenarsaal. Er wird sofort verhaftet. Wegen Urkundenfälschung. Seit seiner Antiisrael-Rede geht man den Gerüchten nach, wonach Dr. Richter auffällig dem früheren NSDAP-Funktionär Fritz Rößler ähnele. Richter gibt am nächsten Tag zu, in Wahrheit Rößler zu sein. Nach dem Krieg hat der sächsische Gauhauptleiter sich neue Papiere ausstellen lassen, seine Frau noch einmal geheiratet und die Kinder adoptiert. Der Fall Richter/Rößler liefert Bundesinnenminister Robert Lehr Munition für den Verbotsantrag gegen die SRP.