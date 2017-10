Der namhafte Musikkritiker Eduard Hanslick ist dabei, als sie am 17. Dezember 1865 erstmals aufgeführt wird: die Fragment gebliebene Sinfonie in h-Moll, D 759 von Franz Schubert. Schuberts berühmte "Unvollendete". Und der Kritiker ist schwer angetan: "Bezaubernd ist die Klangschönheit der beiden Sätze. Mit einigen Horngängen, hier und da einem kurzen Clarinett- oder Oboensolo. Auf der einfachsten, natürlichen Orchester-Grundlage gewinnt Schubert Klangwirkungen, die kein Raffinement der Wagnerschen Instrumentierung erreicht."

Andere Komponisten würden nun warten, bis ihnen dieser Einfall kommt. Nicht so Schubert. Das gibt seine Persönlichkeitsstruktur nicht her. Der Komponist hat schon einiges Unvollendetes auf dem Kerbholz. Und genauso hält er es dieses Mal. Dazu der Biograf Hans Gál: "Die einzige Hilfe war eine neue Arbeit, die ihm den Kopf reinfegte, und die fand sich alsbald, wie man seinem Werkkalender entnehmen kann. Die freundliche, offene Welt der Wanderer-Phantasie bot sich seinem Blick. Wie jedesmal (sic!) in einer solchen Situation rettete er sich in eine neue Arbeit, und damit war die Krise für ihn selbst behoben."

Übrig bleibt das Fragment der Sinfonie. In den Augen Hans Gáls scheitert Schubert an seinem Werk. Aber es ist ein Scheitern der grandiosen Art. Denn ihm entspringt dennoch ein, so wörtlich, "Kunstwerk ersten Ranges". Und weiter führt er aus: "Da stehen diese beiden erfundenen Sätze in einem Gleichgewicht, in einem harmonischen Verhältnis zueinander, wie es der klarste, bewussteste Kunstverstand nicht schöner hätte verwirklichen können."