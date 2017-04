Ein Auftritt von Fred Delmare in "Wie füttert man einen Esel?", einer DEFA-Komödie aus dem Jahre 1974: Mit dem Fahrrad eilt er herbei, vor ihm sitzt sein kleines Töchterchen. Dann besteigt Delmare alias Orje gemeinsam mit seinem Kumpel den LKW, wird etwas später in einen Unfall verwickelt und verschluckt dabei eine kleine Mundharmonika. Ergo muss er behandelt werden. Nach nicht einmal einer Viertelstunde des Films ist der Auftritt des Schauspielers schon wieder vorbei.

So beklagt sich Delmare vorsichtig im Jahre 1997. Und seine Klage ist verständlich. Bei aller Beliebtheit, die er sich im Verlaufe seiner DDR-Karriere verdient erspielt, trotz der vielen, vielen Rollen, die er in seiner Laufbahn im Kino und im Fernsehen verkörpert hat - die richtig großen Auftritte muss er oft den anderen überlassen. In "Wie füttert man einen Esel?" zum Beispiel geht der Part des Helden an Manfred Krug.