Durch seine Gesundheit, durch seinen Fleiß, Folgsamkeit, gute Aufführung und Rechtschaffenheit berechtigt er uns zu den schönsten Hoffnungen; er war unser Stolz und die Liebe seiner Lehrherren. Plötzlich bekamen wir die Schreckenspost, er sey in eine Geistige-Zerrütung verfallen und in dieser aus Erfurt entwichen. Aus einem Zettel, der in seinem Schranke gefunden wurde, war zu schließen, daß er seinen Weg nach Wien nehmen wollen.

Friedrich Gottlob Stapß