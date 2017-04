Drei Jahre tagt das Konzil in Konstanz schon; das Ziel einer Kircheneinheit ist noch immer nicht erreicht – trotz aller Vermittlungsbemühungen von König Sigismund. Dieser muss aber auch noch andere Probleme lösen: Brandenburg zum Beispiel. Das Land ist mit dem Tode Jobst von Mährens 1411 an die Krone zurückgefallen. Sich selbst als Herrscher einsetzen, kann Sigismund nicht. Als König darf er nicht gleichzeitig Kurfürst sein. Er vertraut das Land einem Freund aus Kriegstagen an: Burggraf Friedrich von Zollern, der ihm beim Türkenfeldzug das Leben gerettet hat. Ihn ernennt Sigismund zum "obersten Hauptmann" Brandenburgs, verbunden mit dem Recht, "amptlüte zu setzen und wider entsetzen".

Und wenn es ein Jahr lang Nürnberger regnete, so sollen sie doch in unserer Mark nicht aufkommen.

Friedrich lässt die Berliner Kirchenglocken zu Geschützen umgießen, greift damit erfolgreich Raubritterburgen an, kauft verpfändete Orte und zieht die Städte auf seine Seite. Zwischendurch ist er in Konstanz auf dem Konzil, unterstützt dort Sigismund. Der zeigt sich dankbar und übergibt 1415:

Konzil und Münster in Konstanz Bildrechte: IMAGO

Friedrich ist nun Kurfürst, Reichserzkämmerer und Markgraf von Brandenburg – auf dem Urkundenpergament. In einer nahezu schriftlosen Zeit ist aber die Zeremonie entscheidend. Und die lässt auf sich warten. Erst im April 1417 belehnt Sigismund Friedrich in einer prunkvollen Zeremonie in Konstanz endgültig mit der Mark Brandenburg. Wolfgang Neugebauer beschreibt sie in seinem Buch "Die Hohenzollern":