Kalenderblatt: 24.08.1617 - "Fruchtbringende Gesellschaft" gegründet

Sonderbriefmarke: zur Erinnerung an 400 Jahre "Fruchtbringende Gesellschaft" Bildrechte: dpa

Carl Gustav von Hille in "Der Teutsche Palmbaum" aus dem Jahre 1647

… vor allen Dingen unsere hochgeehrte Muttersprache in ihrem gründlichen Wesen und rechten Verstande ohn Einmischung fremder ausländischer Flikkwörter sowol in Reden, Schreiben als Gedichten aufs deutlichste zu erhalten und auszuüben.

Initiator der Gesellschaft sind u.a. der Dichter und Hofmeister Caspar von Teutleben, "der Mehlreiche" und Ludwig I. von Anhalt-Köthen, "der Nährende", der Mann, der bis zu seinem Tod im Jahre 1650 das Zepter in die Hand nimmt. Vor allem Adlige wähnen sich als Fruchtbringer, aber auch Bürgerliche finden ihren Platz. Daher die Gesellschaftsnamen, die Standesschranken überwinden sollen. Der Gesellschaft geht es längst nicht nur um die Ausmerzung von Fremdwörtern, es geht um "Spracharbeit".

Christoph Stoll in "Sprachgesellschaften im Deutschland des 17. Jahrhunderts"

Das bedeutete die nur in gemeinschaftlicher Anstrengung realisierbare Erforschung und Förderung der eigenen Sprache und Literatur mit dem Ziel, sie innerhalb der europäischen Literatur zu emanzipieren und neu zu beleben. Dazu dienten Übersetzungen wichtiger fremdsprachiger Werke ins Deutsche ebenso wie eine grundsätzliche Besinnung auf Fragen des Wortschatzes, der Grammatik oder der Poetik …

Dichter wie Andreas Gryphius, Diederich von dem Werder oder Martin Opitz mischen bei den Fruchtbringern mit. In einer Einrichtung, die Nachahmer findet und dabei die einflussreichste ihrer Art bleibt.



Was ihr Kritik oder sogar Spott nicht erspart. So macht sich das "Conversations-Lexicon; oder enzyklopädische Handbuch für gebildete Stände" aus dem Jahre 1816 regelrecht lustig über die Gesellschaftsnamen: