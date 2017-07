Kalenderblatt: 20.07.1847 - Der Maler Max Liebermann wird geboren

Ich hatte zu viele Feinde. Ich bot ja auch drei Angriffsflächen: Ich war erstens Jude, zweitens reich und drittens hatte ich Talent. Eines davon hätte doch genügt. Max Liebermann

Diese Bemerkung Max Liebermanns über sich selbst erzählt einiges - über die Tragik seines Lebens, über sein Selbstbewusstsein und den speziellen, zuweilen drastischen Witz des Ur-Berliner Malers. Davon künden Anekdoten wie diese: Als ihm ein besonders unangenehmer Neureicher zum Porträt saß, soll er auf dessen Frage: "Herr Professor, bin ich auch ähnlich?" geantwortet haben: "scheußlich ähnlich".

Nun will ich aber der Reihe nach erzählen, oder wie die alten Griechen sagen: Mit dem Anfang anfangen. Also geboren bin ich in Berlin. Mein Geburtshaus stand in der Burgstraße, da an der Spree ... Max Liebermann

Berlin, in guten wie schlechten Zeiten. Hier wird Liebermann 1847 geboren, ein Jahr vor der 48er-Revolution. Großvater und Vater sind wohlhabende Fabrikanten. Nach Aufenthalten in Frankreich und dem lebenslang geliebten Holland kehrt Liebermann in seine Heimatstadt zurück. Er ist Anfang 30, gilt als "sozialdemokratischer Armeleutemaler" und "Hässlichkeitsapostel". "Rinnsteinkunst" nennt Kaiser Wilhelm II. seine dunkeltonigen, fast rembrandtesken Bilder. Darauf: Gänserupferinnen und Amsterdamer Waisenhauskinder, Korbflechter und Kartoffelbauern.

Später, schon in seinen 50er-Jahren, wagt Liebermann einen künstlerischen Neuanfang. Doch der Wandel ist nicht so abrupt, wie es später erscheint.

Er greift immer wieder natürlich auf die alten Themen zurück, malt sie nun aber sozusagen mit impressionistischen Mitteln – also heller, leuchtender. Ich denke, auch das ist sehr wichtig, dass man sagt: Es bleiben Motive, und die Mittel wechseln. Aber es wechseln eben auch die Motive. Er malt jetzt die Müßiggänger, die Fremden, die Touristen an den holländischen Stränden. Angelika Wesenberg Kunsthistorikerin

Hoch begehrte und –bezahlte Bilder entstehen, die Liebermann reich und berühmt machen. Er schafft sich in Berlin sein kleines Holland, sein geliebtes Sommer-Refugium: Villa und Garten am Wannsee. Des Winters logiert er im elterlichen Palais, direkt am Brandenburger Tor. Er porträtiert alles, was Rang und Namen hat: Fontane, Hauptmann, Einstein, die Manns, Rathenau oder Hindenburg. Vom Reichspräsidenten bekommt er auch den Orden "Pour le Mérite" angeheftet, 1927, mit 80 Jahren.

Wenn Liebermann damals gestorben wäre, wäre er als ein glücklicher Mann gestorben. Liebermann-Freund Franz Landsberger

Die Nazis ächten Liebermanns Bilder

Doch es kommt das Jahr 1933. In Berlin, seiner Heimatstadt, wird Ehrenbürger Liebermann als Jude angefeindet – wie schon als junger Maler, damals wegen angeblicher Gotteslästerung in einem seiner Bilder. Nun ächten die Nazis seine Bilder als "entartet". Er wird aus der Akademie der Künste geworfen, die er über ein Jahrzehnt führte; bekommt Malverbot, um das er sich freilich nicht kümmert. Wie er über alles dachte, hat er in seiner schlagenden Weise mit den Worten ausgesprochen: Man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen müsste. Und dieses Wort kursierte damals in ganz Berlin.

1935 stirbt Liebermann einsam und verbittert. An seinem Grab erklingen die Vertonungen zweier von ihm besonders geliebter Goethe-Gedichte. Die Familie, jüdische Freunde sind erschienen. Nur eine Handvoll Nichtjuden, darunter Künstlerkollegin Käthe Kollwitz und - trotz seines Postens als Staatsrat - der Chirurg und Freund Ferdinand Sauerbruch. Jedoch von der Stadt, der Sezession oder der Akademie gibt es keinen Kranz, keine Abgesandten.

Max Liebermann wurde zu Lebzeiten als "einer der deutschesten Maler" bezeichnet. Und doch - so konstatierte einmal Walter Jens, einer der Nachfolger Liebermanns im Amt des Akademiepräsidenten:

Am 8. Februar 1935 ist ein Mann gestorben, der Ehrungen wie kein anderer deutscher Künstler in unserem Jahrhundert empfing und trotzdem insgeheim ein Außenseiter blieb. Walter Jens