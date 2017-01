1911 beginnt Tolkien mit dem Studium der klassischen Philologie. Er liebt Sprachen, ihre Geschichte, ihre Poesie, das Ergründen ihrer Regeln. Seine Leidenschaft geht so weit, dass er selbst Sprachen entwirft. Einer anderen Leidenschaft kann er freilich nicht nachgehen: Seiner Liebe zu Edith. Pater Francis Morgan, der ihm früh Vater und Mutter ersetzt, hat ihm jeglichen Kontakt verboten. Im März 1910 sieht Tolkien sie das letzte Mal, erzählt Biograph Humphrey Carpenter. Dann wartet Tolkien, bis zu seinem 21. Geburtstag am 3. Januar 1913, dem ersten Tag seiner Volljährigkeit – um sich dann bei ihr mit den Worten zu melden:

Tatsächlich heiraten die beiden. Eine geradezu romantische Geschichte, die nicht ganz so romantisch weitergeht: Tolkien doziert ab 1920 in Leeds, später in Oxford, sie kümmert sich um den Haushalt und die Erziehung der vier Kinder. Eines aber lässt sich der Professor nicht nehmen: Er erzählt seiner Familie selbst ausgedachte Geschichten. So die vom Hobbit Bilbo: