Thomaskantor könne er werden, bietet der Leipziger Rat dem Studiosus Telemann an – allerdings erst nach dem Tode des jetzigen Amtsinhabers Johann Kuhnau. Bis dahin solle er alle 14 Tage eine Kantate in der Thomaskirche aufführen. So lange will Telemann nicht warten und schlägt dem Rat vor, an der Matthäikirche eine zusätzliche Kantorenstelle einzurichten.

Also ergeht [...] mein gehorsamst untertänigstes Bitten, [...] mich dero hohen Gnade würdig zu schätzen, damit ich vor anderen zu besagtem Directorio Musico möchte befördert werden. Georg Philipp Telemann Aus: "Grundlage Einer Ehren-Pforte, Woran der Tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler &C. Leben, Wercke, Verdienste &C. Erscheinen Sollen" von Johann Mattheson

Telemann-Stele in Magdeburg Bildrechte: dpa Geboren wurde Georg Philipp Telemann 1681 in Magdeburg und fällt schon als Kind musikalisch auf. Sein erster Opernversuch als 12- oder 13-Jähriger bringt ihm eine Strafversetzung ein. Ein Onkel im Bergbaustädtchen Zellerfeld soll ihm die musikalischen Flausen austreiben. Doch Telemann hat Glück: In Zellerfeld, und später auf dem Hildesheimer Gymnasium, findet er Förderer. 1701 geht er nach Leipzig. Jura werde er dort studieren, hat er seiner Mutter versprochen und all seine Musiksachen auch brav in Magdeburg gelassen. Leider ist rein zufällig beim Kofferpacken ein Psalm zwischen die Sachen gerutscht, wird von einem Stubengenossen entdeckt und in der Thomaskirche aufgeführt.

Der damahlige Bürgermeister […] Herr Romanus findet Geschmack daran, und beredet mich, alle 14 Tage ein Stück für besagte Kirche zu setzen, wogegen ich mit einem erklecklichen Legat versehen wurde. Georg Philipp Telemann Aus: "Grundlage Einer Ehren-Pforte, Woran der Tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler &C. Leben, Wercke, Verdienste &C. Erscheinen Sollen" von Johann Mattheson

Thomaskantor Kuhnau ist aber nicht nur aus diesem Grunde schlecht auf Telemann zu sprechen. Er hat keine Musiker mehr. Sie spielen lieber mit und für Telemann in der Oper, denn auch deren Direktion übernimmt der Student und gründet außerdem ein "Collegio Musico", Ahnherr der Gewandhauskonzerte. 1705 verlässt er Leipzig, um Hofkapellmeister im Lausitzer Städtchen Sorau zu werden, später auch in Eisenach. Es sind erfolgreiche Jahre. Doch, so Telemann in seiner Autobiografie:

Wer Zeit seines Lebens fest sitzen wolle, müsse sich in einer Republik niederlassen. Georg Philipp Telemann Aus: "Grundlage Einer Ehren-Pforte, Woran der Tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler &C. Leben, Wercke, Verdienste &C. Erscheinen Sollen" von Johann Mattheson

Republik heißt: Bürgergemeinde statt Hof. Telemann entscheidet sich für Frankfurt und wird dort städtischer Musikdirektor, Musiklehrer an der Ratsschule und mit seinem "Collegio Musico" Konzertunternehmer. Sein Repertoire: Kantaten, Aufzugsmusiken, Tänze, Ouvertüren. Den Vorwurf der Vielschreiberei kontert er mit den Worten: "Wer vielen nutzen kann, Thut besser, als wer nur für wenige was schreibet". Eine Maxime, an der er auch in Hamburg festhält – seinem letzten und wichtigsten Wirkungsort. Von dieser Maxime können ihn auch die Leipziger nicht weglocken: 1722 ist Thomaskantor Kuhnau gestorben, und der Leipziger Rat entsinnt sich seines 20 Jahre alten Versprechens. Telemann zeigt sich auch interessiert:

... allein es beliebte der Stadt Hamburg, diesen Ruf, durch ansehnliche Verbesserung meines Unterhaltes, abzulehnen. Georg Philipp Telemann Aus: "Grundlage Einer Ehren-Pforte, Woran der Tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler &C. Leben, Wercke, Verdienste &C. Erscheinen Sollen" von Johann Mattheson