Die Sachen sind so schlimm, die da passieren. Das ist eine dystopische Gesellschaft, in der nichts mehr funktioniert, in der sich die Reichen alles leisten können, in der die die neueste Technik dazu ausnutzen, Menschen zu kontrollieren, zu versklaven mit ihren Mitteln, dumm zu halten. Diese Mischung ist sehr modern eigentlich, und was bestimmte düstere Entwicklungen betrifft, [...] die sind ja irgendwie sogar eingetreten.

Hartmut Mechtel, Krimi- und Science Fiction-Autor