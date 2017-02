Beim Hit "Chattanooga Choo Choo" macht der Chef noch selbst Dampf, nämlich seinem Orchester: Glenn Miller im Jahr 1941. Er ist im Film "Sun Valley Serenade" ("Adoptiertes Glück") mit Eiskunstlauf-Star Sonja Henie in einer Hauptrolle zu sehen. Es ist einer der beiden Hollywood-Filme, in denen man dem Glenn-Miller-Orchester zuschauen kann: Beim Intonieren der "Moonlight Serenade", von "In the Mood" und "Chattanooga Choo Choo" – das Stück, das Glenn Miller goldenen Ruhm eintragen sollte.