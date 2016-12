Die Zarenmutter ist empört. Maria Fjodorowna konstatiert 1912:

Meine Schwiegertochter merkt nicht, dass sie dabei ist, sich selbst und die Dynastie ins Verderben zu stürzen. Sie glaubt zutiefst an die Aufrichtigkeit und Heiligkeit eines abenteuerlichen Herumtreibers. Maria Fjodorowna

Der Mann, den die Zarenmutter für einen abenteuerlichen Herumtreiber hält, ist Grigori Rasputin. 1869 geboren, kommt er 1903 nach Petersburg. Der mittelgroße Pilger, der das Wort Gottes predigt und sich auf Wunderheilungen versteht, erregt bald Aufmerksamkeit. Sein Charisma fasziniert, besonders Frauen. Die Sprache des Bauernsohns ist einfach, aber bezwingend. Bald schon schart er eine Anhängerschaft um sich, die begierig seinen Worten lauscht. Zum Teil sind das recht unkonventionelle Worte:

Die heiligen Väter haben die Sünde verdammt, weil sie ein Werk des Bösen sei. Wie aber kannst du das Böse aus dir austreiben, wenn nicht durch aufrichtige Reue? Und wie kannst du bereuen, wenn du nicht vorher gesündigt hast? Grigori Rasputin

Ein Freibrief zur Sünde, den auch Rasputin für sich ausnutzt. Wobei davon auszugehen ist, dass er weniger sündigt hat, als behauptet wird. Die Tätigkeit des sagenhaften Heilers dringt auch an das Ohr der Zarin. Alexandra Fjodorowna, ohnehin für alles Mystische empfänglich, ruft ihn an den Hof: Ihr Sohn Alexej liegt im Sterben. Und tatsächlich: Rasputin gelingt, woran die Ärzte scheitern: Er kann helfen, Alexej bleibt am Leben. Und Rasputin wird dem an der Bluterkrankheit leidenden Zarensohn noch öfter helfen. Wie - das ist unklar. Fakt aber ist: Für die Zarin ist er von Gott gesandt:

Ich fühle mich nur entspannt, wenn Du, mein Meister, an meiner Seite sitzt, wenn ich Deine Hände küssen und meinen Kopf an Deine heilige Schulter lehnen kann. Alexandra Fjodorowna

Rasputin gewinnt einen ungeheuren Einfluss auf die Monarchin, wird ihr Ratgeber und so zum Vertrauten des Zaren. Wem das zu weit geht - der Prediger stammt schließlich aus dem Bauernmilieu - den kanzelt Nikolai II. ab. Schließlich fungiert Rasputin in einer Rolle, die weit über die des Heilers hinausgeht. Er mischt sich in politische Belange ein: gibt Ratschläge bei der Ernennung von Ministern, sorgt dafür, dass ihm nicht wohlgesonnene Personen vom Zarenhof entfernt werden. Das Verhältnis zu Alexandra Fjodorowna gibt Anlass für allerlei Gerüchte. Der Prediger schafft sich Feinde. Einer ist Premier Pjotr Stolypin. Der sagt über Rasputin:

Dieser Mann hatte eine gewaltige magnetische Kraft und löste in mir eine starke Gemütsbewegung aus, und sei es eine des Widerwillens. Pjotr Stolypin