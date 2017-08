Die größte Anerkennung verdient Herr Fabrikant Max Unger, welcher nicht nur in seinem Fabrikgebäude 4 bis 500 Menschen Obdach gewährt, sondern auch Raum zum zeitweiligen Gottesdienst eingeräumt und sich in jedweder Beziehung seiner unglücklichen Mitbürger in aufopfernder Liebe annimmt… Hilfe, tätige Hilfe und zwar in ausgedehnter Weise tut hier Not. Möge der barmherzige Gott recht viele Samariterherzen erwecken!

Erzgebirgischer Volksfreund, 23. August 1867