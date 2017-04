Streikende Arbeiter 1918 in Berlin

Streikende Arbeiter 1918 in Berlin Bildrechte: dpa

6. April 1917: Gründung der USPD Parteigründung mit Folgen

Gotha ist für die deutsche Sozialdemokratie ein Schicksalsort. Hier vereinten sich 1875 Lassalles Allgemeiner Arbeiterverein und Bebels Sozialdemokratische Arbeiterpartei, hier spaltete sich Ostern 1917 die SPD in USPD und MSPD. In Unabhängige und Mehrheitssozialdemokraten. Auch wenn die USPD nur wenige Jahre existierte, die Spaltung auf der linken Seite dauert 100 Jahren an.