Für die deutschen Militärs ist es klar: die Masse machts. Im November 1916 fordern sie von den Flugzeugbauern 1.000 Flugzeuge monatlich. Deutsche Flugzeugbauer - das sind zu dieser Zeit beispielsweise die Leipziger Aviatik GmbH, die deutschen Flugzeugwerke in Leipzig-Lindenthal, Edmund Rumpler in Berlin und vor allem der Niederländer Anton Fokker in Schwerin. Einer ist es in den Augen der Generäle nicht: Hugo Junkers in Dessau. Der befindet sich mit dem fliegenden Prototypen auf dem Holz- nein Blechweg.