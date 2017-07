"Am schönsten ist es hier nachts, wenn die Brücke beleuchtet ist. Ich denke, was mich fasziniert, das kann man nur schwer in Worte fassen. Es ist vielleicht das, was aus all den vergangenen Jahrhunderten, was aus früherer Zeit zu uns herüberströmt. Die Karlsbrücke hat ihre Seele, und der Mensch kann sich nur schwer von ihr verabschieden, wenn er einmal hier war. Ein bisschen wird er ihr Gefangener."

Es gibt viele Menschen, die von der Karlsbrücke in Prag schwärmen. In diesem Fall ist es der Opernsänger Ludĕk Golat.

Berühmte Sehenswürdigkeit

"Jeder, der nach Prag kommt, will sie sehen und begehen. Weshalb an manchen Tagen bis zu 30.000 Menschen promenieren, die meisten am Tag, wenn entlang der Brüstung die verschiedensten Kunsthandwerker ihre Ohrgehänge, Schnellporträts und Karlsbrücken-Veduten anbieten. Altprager Jazz-Combos heizen ein, Degenfechter und Feuerschlucker ziehen Menschentrauben an (...)."

... schreibt Klaus Brill in "Auf der Karlsbrücke nachts um halb eins". So vermittelt er einen Eindruck vom heutigen Treiben auf der berühmten Sehenswürdigkeit. Das altehrwürdige Bauwerk führt die Prager Kleinseite und die Altstadt zusammen, Menschen können dank ihm trockenen Fußes die Moldau überqueren. Auf einer Länge von beinahe 520 Metern – zehn Meter ist die Brücke breit.

Mörtel wie Zement – dank Eiern!

Die Grundsteinlegung für die steinerne Bogenbrücke soll im Jahre 1357, am 9. Juli um 5:31 Uhr, stattgefunden haben. Unumstritten ist diese präzise Zeitangabe freilich nicht. Astrologische Erwägungen und eine gewisse Form von Zahlenmagie sollen dabei berücksichtigt worden sein: Weil das Jahr 1357, der 9. Juli, also der 9.7. und die Uhrzeit auf die hübsche Zahlenfolge 1-3-5-7-9-7-5-3-1 hinauslaufen.

Ebenso wenig ist geklärt, ob beim Bau des gotischen Bauwerks wirklich Eier zum Einsatz kamen, wie so gern erzählt wird. Etwa von dem Kunsthistoriker František Dvořák:

Die Forschung hat ergeben, dass man den Mörtel damals mit Eiweiß angerührt hat. Das hat den Mörtel stark gemacht und quasi in Zement verwandelt. Es gab damals einen Befehl an die Städte und Dörfer, dass sie zum Bau der Brücke Eier liefern mussten. Und eine Stadt hat das nicht richtig kapiert und gekochte Eier geliefert. František Dvořák, Kunsthistoriker

Barockes Lebensgefühl

Was die Brücke allerdings wirklich berühmt werden lässt, davon zeigt sich Detlev Arens in seinem Buch "Prag – Kultur und Geschichte der Goldenen Stadt" überzeugt, sei das hiesige, 30 Skulpturen umfassende Ensemble. Die erste Skulptur schmückt die Brücke ab 1683, das letzte Werk findet 1938 seinen Platz. Das Gros der Arbeiten entsteht in den ersten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts.

"Obwohl im Laufe der Zeit fast alle Plastiken durch Kopien ersetzt wurden, obwohl manche im 19. Jahrhundert einem modernen Standbild weichen mussten – die Brücke bietet dennoch ein fesselndes Schauspiel barocken Lebensgefühls.", so Arens. "Die fähigsten Bildhauer Prags waren an der Ausgestaltung beteiligt."

Ein Ort, der Geschichte atmet