Kalenderblatt: 19.06.1792 - Gustav Benjamin Schwab wird geboren

Gustav Schwab kommt - so scheint es - noch am besten weg. Heinrich Heine hält 1838 von Paris aus der sogenannten schwäbischen Dichterschule den Spiegel vor, den "Schwabenspiegel":

Was der Durchschnittsbürger heute von Odysseus, Herakles oder anderen griechischen Helden weiß, weiß er von Schwab. Und damit hat der schwäbische Nacherzähler wohl mehr Wirkung gehabt als so mancher seiner dichtenden Zeitgenossen.

Schwab ist ein echter Schwabe: geboren und gestorben in Stuttgart. Dazwischen 58 Jahre Leben, umtriebig und produktiv: Schwab lehrt am Gymnasium, arbeitet in Seelsorge und Kirchenverwaltung, ist als Schriftsteller, Biograf, Rezensent und Übersetzer tätig. Er reist und wandert viel, insbesondere in Südwestdeutschland. Und schreibt auch Bücher darüber. Lange Jahre wirkt Schwab als Herausgeber und Redakteur. Im einfluss– und traditionsreichen Cotta-Verlag betreut er die Kunstbeilage des "Morgenblatts für gebildete Stände". Der Literaturwissenschaftler Gunter Grimm urteilt: