Dies ist in den 1920er-Jahren die Botschaft des Jamaikaners Marcus Garvey – des Begründers der Back-to-Africa-Bewegung. Zurück nach Afrika, genauer nach Äthiopien - das einzige Land dort, das nie kolonialisiert war. Das gelobte Land am Horn von Afrika, in das die Schwarzen von überallher "zurückkehren" sollen, geführt von einem Messias.