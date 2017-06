Es ist wirklich ein langer Bogen, den er spannen kann, in einer Zeile, aber auch in einem ganzen Lied. Hannes ist für seine sehr langen Lieder bekannt, von denen man trotzdem glaubt, sie seien ganz kurz. Weil sie eine Geschichte so erzählen können, dass sie einen bewegt, dass man sie miterlebt. Auf der anderen Seite hat er für mich eine wunderbare Art, Melodien zu schöpfen, deren Wurzeln ich in den Volksliedern sehe.

Reinhard Mey über Hannes Wader