Ich wende mich jetzt direkt an die Entführer von Hanns Martin Schleyer. Ich appelliere an Sie, die Geisel freizugeben. Mit der sinnlosen Eskalation von Gewalt und Tod muss Schluss sein.

Bundespräsident Walter Scheel greift am 18. Oktober 1977 zu diesen Worten. Retten können sie Hanns Martin Schleyer nicht. Die RAF-Terroristin Silke Maier-Witt meldet der Deutschen Presse-Agentur einen Tag danach: "Wir haben nach 43 Tagen Hanns Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet." Das Drama um Schleyer beginnt am 5. September. Die Tagesschau meldet:

Guten Abend, meine Damen und Herren. Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Hanns Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden. Schleyer wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt.

Die Forderungen der Terroristen: Die Freilassung von 11 Gefangenen, ihre Ausreise in ein Land ihrer Wahl und dazu 100.000 D-Mark für jeden. Doch auch wenn Bonn zu verhandeln vorgibt, die Linie ist klar: Auf die Forderungen wird sich nicht eingelassen. Regierungssprecher Klaus Bölling erklärt diese Haltung später so: "Nachgiebigkeit gegenüber diesen verbrecherischen Fanatikern würde sie zu immer neuen Morden herausfordern".



Doch ist diese Position wirklich alternativlos? Journalist Heribert Prantl bezweifelt das, in Anne Ameri-Siemens' Buch "Ein Tag im Herbst": "Man kann entschlossen sein und ist wahrscheinlich von mutigerer Entschlossenheit, wenn man der Bedrohung direkt begegnet, mit dem Gegner verhandelt und intensiver andere Möglichkeiten, Geiseln zu befreien, in Erwägung zieht, anstatt zu sagen: Wir gehen den einen Weg und von da an nimmt das Schicksal, oder wie immer man es nennen will, seinen Lauf, aber wir bleiben bei unserem 'Nein' zu den Forderungen."