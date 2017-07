Mein Leben ist Fußball. Ich persönlich als aktiver Fußballer hab natürlich davon gelebt von den Fans, also speziell hier in Dresden ist ja eine Riesenfußballgemeinde. Und es hat Riesenspaß gemacht, wir haben also auch erfolgreich Fußball gespielt, und ich hab dadurch auch eine gewisse Popularität erreicht. Ich hab viele Menschen kennengelernt, hab die halbe Welt gesehen, also das kann mit anderen nicht vergleichen.

Hans-Jürgen Kreische