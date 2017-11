Die Europapokalsaison 1980/81 scheint früh vorbei. Nach einem glatten 0:3 beim AS Rom im Hinspiel des Pokalsiegerwettbewerbs steht der FC Carl Zeiss Jena schon in der ersten Runde vor dem Aus. Hoffnung vermitteln einzig Fanweisheiten wie: So lange sie singen, ist die Kirche nicht aus. Tatsächlich startet die Mannschaft aus Jena im Rückspiel am 1. Oktober zu einer furiosen, mitreißenden Aufholjagd. Und kurz vor Schluss passiert es schließlich: 4:0 versenken die Jenaer die Mannschaft aus Italien - in einem Spiel, das längst Legendenstatus erreicht hat. Trainer des FC Carl Zeiss damals: Hans Meyer.