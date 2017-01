Es war vielleicht im Jahr 1952/53, als ich Ferdinand Khittl, den heute arrivierten, großen Regisseur, kennenlernte. Der brachte mich seinerzeit mit einer Produktion zusammen, mit denen wir zwei Filme über Griechenland gemeinsam machten, wozu ich also die Musik schrieb. Und das war ein ganz guter Erfolg für mich, so dass die Branche auf mich aufmerksam wurde und sukzessiv auf mich zukam, und ich kann wohl von einem ausgesprochenen Zufall sagen, dass das alles so gekommen ist.

Hans Posegga