"Indiana Jones" – in vier Spielfilmen hat Harrison Ford unter der Regie von Steven Spielberg den abenteuerlustigen Archäologen zum Leben erweckt. Viele Schauspieler wären glücklich, würde ihr Name mit solch einer überaus populären Kino-Ikone in Verbindung gebracht werden. Nur hat Harrison Ford sogar das Kunststück fertiggebracht, noch eine zweite Ikone auf die Leinwand zu bringen: Han Solo aus dem "Star Wars"-Zyklus.