Meine Eltern sind ganz und gar schwedisch. Mein Vater war in Stockholm geboren, meine Mutter war zwar in Amerika geboren, aber von schwedischen Emigranten, schwedischen Bauern. So bin ich in Amerika geboren. Ich war nur zwei Jahre alt, als meine Eltern zurück nach Schweden gezogen sind, und so bin ich in Schweden aufgewachsen.

Herbert Blomstedt, Dirigent