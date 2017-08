Dieses Adria-Tief, was von der Adria eben nach Norden zog und jetzt wie in den letzten Tagen die Alpenregion und Ostdeutschland unter Regenmassen hat versinken lassen, in der Tat ist es so, dass dieses Phänomen in vielen Sommern vorkam, nur eben in den letzten 40 Jahren nicht. Davor war es eine völlig normale Sache.

Martin Gudd, Meteorologe