Holger Biege, 1978. Da setzt er mit Mitte 20 zum Höhenflug in der DDR an, kann binnen Kürze zwei äußerst erfolgreiche Langspielplatten veröffentlichen, spielt mehr als 200 Konzerte im Jahr. Allein anfangs, nur Biege und sein Klavier.

Biege wächst in den 60ern auf, mit den Beatles und Stones oder den Birds. Später inspirieren ihn hörbar Stevie Wonder und Aretha Franklin, aber auch sogenannte E-Musik von Bartok bis Webern. Doch daneben begeistern den Jungen auch die Naturwissenschaften.

Biege entscheidet sich für die Musik, hat schnell Erfolg mit seinen vielfältig beeinflussten Songs zwischen Pop, Klassik und Moderne. Anspruchsvolle Kompositionen und Arrangements, kaum platte Texte - dennoch landet Biege vorn in den Hörer-Hitparaden.

1983 mit "Sonnenmeer" die letzte DDR-Single, dann verstummt Biege hier plötzlich. Nach einem Konzert ist er im Westen geblieben. Er hatte, so erzählt er später, in seinen Liedern auch Widersprüche in der DDR benennen wollen. Das aber wollten einige Funktionäre nicht. Biege berichtet von Telefonterror, Beschattung, Auftrittsverboten.