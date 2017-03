Ich erwachte eines Morgens aus einem Traum, von dem ich nur so viel zurückbehalten habe, dass ich mich in einem alten Kastell wähnte und dass ich dabei auf dem obersten Geländer eines mächtigen Treppenhauses eine riesenhafte, gewaffnete Hand aufruhen sah. Noch denselben Abend setzte ich mich nieder und begann zu schreiben, ohne im Mindesten zu wissen, was ich sagen oder berichten wollte.

Horace Walpole, der 4. Earl of Orford. Bildrechte: IMAGO

Walpole kommt 1717 zur Welt. Materielle Sorgen lernt er nie kennen. Sein Vater, Sir Robert, ist viele Jahre englischer Premierminister. Angemessen lernt Walpole in Eton und Cambridge, unternimmt eine Europareise und geht schließlich in die Politik. Erfahrungen, die seine Individualität fördern: Der junge Mann liebt es, sich abzusetzen, verabscheut den Mainstream und gibt sich gern mal provokant.



Andere mögen ihre gediegenen Unterkünfte antiken Vorbildern nachempfinden. Der schmächtige Kunstliebhaber setzt auf eine andere Zeit: das Mittelalter. Er besorgt sich ein Haus auf dem Land: "So klein, dass ich es Dir zur gefälligen Ansicht in einen Briefumschlag packen könnte" wie er es selbst beschreibt. Und dann baut er es aus. Der Schriftsteller Walter Scott berichtet: