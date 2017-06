Das verkündet 1960 der Bordarzt in der Science Fiction-Comicserie "Flash Gordon". Da ist Interferon schon längst keine Science Fiction mehr.



1937 werden versehentlich einige Affen in einem englischen Labor mit tödlichen Gelbfieberviren infiziert. Wider Erwarten überleben sie. Kurz zuvor, so finden die überraschten Ärzte heraus, sind sie mit harmlosen Viren geimpft worden. Gibt es da einen Zusammenhang? Vermutlich ja, denn auch Kinderärzte kennen das Phänomen: Kinder, die an einer Virusinfektion leiden, bekommen keine zweite in der Zeit. Immun-Interferenz nennen die Mediziner den rätselhaften Vorgang.