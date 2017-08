Vier Personen sitzen in einem Raumschiff. Eine Frau, drei Männer. Ärger bereitet der Besatzung die kosmische Strahlung. Das bemerkt die aber erst, als sie zurück auf der Erde ist. Die Frau kann sich von nun an unsichtbar machen, einer der Männer sich in eine Art Gummimensch verwandeln und eine erstaunliche Flexibilität an den Tag legen, der zweite sich in eine fliegende Fackel verwandeln. Nur Mann Nummer 3 hat wirklich Pech - er sieht auf Dauer aus wie ein Monster. "Die Fantastischen Vier" sind im Jahre 1961 geboren: "Fantastic Four". Die geistigen Väter dieser Comic-Helden sind Stan Lee und Jack Kirby.



Geboren wird Kirby in der Lower East Side von Manhattan. Seine Eltern sind jüdische Einwanderer aus Österreich.