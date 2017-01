Wir müssen nur dafür sorgen, dass unsere Körper nach unserem Tod in entsprechenden Kühltruhen gelagert werden, bis eine Zeit gekommen ist, in der die Wissenschaft uns helfen kann.

Der Physiklehrer Ettinger wird über Nacht zum Star. Und einer glaubt ihm: James Bedford. Der unheilbar an Nierenkrebs erkrankte Psychologie-Professor lässt sich als erster Mensch einfrieren. Dazu heißt es 1967 in einer Mitteilung der "Cryonic Society":

50 Jahre später hat sich noch keine der Hoffnungen erfüllt: Weder Krebs noch das Altern lassen sich aufhalten. Und was die Frostschäden anbelangt, so hat man überhaupt keine praktischen Erfahrungen; geschweige denn, dass man wüsste, wie die Körper wieder aufgetaut und entgiftet werden. Damit die Körperzellen nicht durch Eiskristalle zerstört werden, wird das Blut durch Frostschutzmittel ersetzt. Diese Mittel sind aber giftig. Und ob das Frostschutzmittel wirklich bis in die letzten feinen Blutgefäße im Gehirn dringt und was es dort macht, weiß man nicht. In einem Interview mit dem Medizin-Verlag Thieme räumt der Hamburger Anatomie-Professor und Kryoniker Klaus Sames ein: