1997: Ullrich mit der Siegertrophäe nach dem schwersten Radrennen der Welt: 3.950 km in 21 Etappen Bildrechte: dpa

A Star Is Born. Jan Ullrich gelingt 1997, was vorher noch keinem anderen Deutschen geglückt ist: Er gewinnt die berühmte Tour de France. Und was für ein Star das ist: Ganz normal, ohne Allüren.



Und dann diese Fähigkeiten. Ein Reporter der Tour de France beschreibt sie so: "Seine stoische Ruhe, sein glänzender Renninstinkt. Ein phänomenales Erholungsvermögen zeichnet Jan Ullrich ebenso aus wie die kolossale Kraft in den Oberschenkeln, die es ihm ermöglicht, dort wo andere am Berg aus dem Sattel gehen, noch sitzenzubleiben."



Jan Ullrich wird herumgereicht, gibt Interviews, wird zum "Sportler des Jahres" gekürt. Freilich mag nicht jeder in den Chor der Jubelnden einstimmen.