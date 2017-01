Es ist der Startschuss für eines der ambitioniertesten Enzyklopädie-Projekte des 19. Jahrhunderts, begonnen von einem Landarzt. Johann Friedrich Pierer ist der Sohn eines Altenburger Advokaten. Er studiert in Jena zuerst Jura, dann Medizin und lässt sich danach in seiner Heimatstadt nieder. 1798 wagt er den Schritt aus dem reinen Landphysikus-Leben heraus:

Friedrich Arnold Brockhaus (1772-1823) Bildrechte: IMAGO

So heißt es in der "Neuen Deutschen Biographie". Was nicht hier steht: 1816 verkauft Pierer sein Geschäft an einen anderen Altenburger Verleger: Friedrich Arnold Brockhaus. Fünf Jahre später kauft er es wieder zurück. Da hat sein Sohn Heinrich August den preußischen Offiziersrock an den Nagel gehängt und steigt ins Verlagsgeschäft ein. Und das macht er mit einem Projekt, das in direkter Konkurrenz zum Brockhaus Konversationslexikon steht – mit dem "Großen Enzyklopädischen Wörterbuch". Allerdings verfolgen beide Nachschlagewerke ganz unterschiedliche Ansätze schreibt Pierer im Vorwort zur Auflage von 1835.