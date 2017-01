Der neue Lehrer eckt an. Er will heiraten. Das aber ist nur dem Rektor gestattet. Denn, so heißt es in einem kurfürstlichen Schreiben aus der Kanzlei des starken August:

Die Anwesenheit der Eheweiber, Ammen, Kinderweiber und Mägde ist den Knaben ärgerlich (...). Wenn sie in bunten Kleidern wie ein Papagei statt in schwarzen Kleidern (...) in der Kirche prangen, gaffen die Knaben sie an und vergessen, die Predigt nachzuschreiben. Quelle: Buch "Schulpforta - 450 Jahre Schulgeschichte"

Und:

Durch das viele Waschen der Windeln wird das Gebäude durchweichet. Wenn das Wasser rausgegossen wird, dringt es in den Weinkeller und der Wein verdirbt. Quelle: Buch "Schulpforta - 450 Jahre Schulgeschichte"

Zwei Jahre kämpft Johann Georg Lorenz um die Heiratserlaubnis, dann darf er heiraten. Zehn Jahre später dürfen sich alle Lehrer verehelichen.

Die Schulkarriere des späteren Lehrers verläuft ungewöhnlich. Zumindest, wenn man den üblichen Maßstab anlegt. Doch die Zeiten sind nicht normal. Es herrscht ein Krieg, der dreißig Jahre lang dauert. Als 15-Jähriger flieht Lorenz von Oschatz nach Ostpreußen, besucht das Gymnasium in Elbing, reist weiter nach Danzig, versucht, ins schwedische Uppsala zu fliehen.

Der dreißigjährige Krieg hinterlässt Spuren

Lorenz wird von Soldaten gekidnappt, flieht und studiert ab 1646 in Wittenberg. Zehn Jahre später bekommt er die Stelle als dritter Lehrer in Pforta. Wie alle Schulen ist auch Pforta in einer schwierigen Lage – es fehlt an Geld und dreißig Jahre Krieg und Gewalt haben in den Köpfen ihre Spuren hinterlassen. So beklagt sich der Kantor über seinen Rektor:

Wann der Rektor seine Lektionen soll besuchen, so verschläft er sie (...). Des mittags aber (...), so zechet er davor, (...) da kommt man voll und toll zu Tische und gibt der Jugend ein ärgerlich Exempel, denn sie müssen es mit ansehen und darüber lachen. Wie könnte also die Schulzucht florieren, wenn man so haushält? Quelle: Buch "Schulpforta - 450 Jahre Schulgeschichte"

Mit außergewöhnlicher Härte versuchen die Lehrer, den Schülern buchstäblich Disziplin einzubläuen, schreiben Gerhard Arnhardt und Gerd-Bodo Reinert in ihrem Buch über die "Fürsten- und Landesschulen Meißen, Schulpforte und Grimma".

Regelmäßig am Betpult kniende, am Pranger mit einem Krummholz um den Hals stehende Zöglinge belasteten zeitweise die Arbeitsatmosphäre erheblich. (...) Ältere traktieren jüngere Schüler mit Schlägen, zwangen sie zu persönlichen Dienstleistungen. Gerhard Arnhardt und Gerd-Bodo Reinert

Schulreformer in einer rauhen Atmosphäre

In dieser rauhen Atmosphäre tritt Johann Georg Lorenz 1672 als Rektor in Schulpforte an und versucht, die übelsten Auswüchse zu beseitigen. Statt der demütigenden Prügelstrafe sollen die Schüler von der Schule verwiesen werden. Und auch das Angebinde will er abschaffen: Ein Geldgeschenk an die Lehrer, das sechs bis sieben Mal im Jahr fällig ist. Da die Fürstenschulen ausdrücklich für "bedürftige Knaben" gegründet worden sind, hält es Rektor Lorenz für einen Skandal, dass die Schüler zahlen sollen. Erfolg hat er mit seinen Reformen nicht. Zum Angebinde ist noch 1809 zu lesen:

Es steht nicht bey den Schülern, oder ihren Eltern (...), ob sie geben, (…) wohl aber wie viel sie geben, und in welchem Grade sie ihre Dankbarkeit für die vielfältigen Bemühungen der Lehrer ausdrücken wollen. Quelle: Buch "Schulpforta - 450 Jahre Schulgeschichte"