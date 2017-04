Und sonst ist die Wahl dieses Themas so eine Art Kriegsverletzung. Ich bin als Soldat der Wehrmacht in der Sowjetunion gewesen und ich hab' das nun an der eigenen Person noch vor Augen geführt bekommen, was ich also historisch, in dieser Auseinandersetzung – Deutscher Ritterorden mit den Völkern damals im Osten und in der preußischen Ostpolitik, eben aus der Geschichte weiß. Ich habe nur wegen dieses Themas angefangen zu schreiben.

Johannes Bobrowski