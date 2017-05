Auch Kennedys Frau Jacqueline hat ihren Platz in der medialen Inszenierung. Anders als die Frauen der Mitbewerberinnen zeigt sie sich als moderne und kultivierte junge Frau. Hier sehen wir sie im Oktober 1960 am Rande einer Konfetti-Parade in New York. Nur wenige Wochen vor dem großen Finale des Wahlkampes lässt sie es sich nicht nehmen, ihren Mann zu unterstützen - trotz ihrer Schwangerschaft.



Etwa in dieser Zeit erscheint auch Norman Mailers Essay "Superman comes to the Supermarket" im "Esquire", der unter den Intellektuellen des Landes Furore macht und nach Meinung des selbstbewussten Autors - neben dem Fernsehen - mit wahlentscheidend zugunsten Kennedys war. Jacqueline Kennedy jedenfalls dankte Mailer später dafür.