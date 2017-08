"Damals in Detroit, da bin ich immer in die Apex Bar gegangen, um meinen Blues zu spielen. Ich war mal wieder spät dran und die Bardame zeigte mit dem Finger auf mich und sagte 'Boom Boom' und immer wieder 'Boom Boom'. Und ich dachte mir so, hey! Das ist ein Song! So entstand der Riesenhit." John Lee Hooker Bildrechte: dpa