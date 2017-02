Keine Bange. Hier wird weder die "Von-Neumann-Algebra" noch die "Von-Neumann-Stabilitätsanalyse" erklärt. Und auch die Definition der Ordinalzahlen wird ignoriert – nicht aber die Person John von Neumann.

In der Mathematik verstehen Sie Dinge nicht, Sie gewöhnen sich einfach an sie. John von Neumann, Mathematiker

Zu den "Von-Neumann-Dingen", an die wir uns gewöhnt haben, gehört zweifellos der Computer. Die Rechner der 1940er-Jahre mussten bei jeder neuen Aufgabe aufwändig neu programmiert werden. Im März 1945 schreibt von Neumann in einem lapidar "Erster Entwurf" genannten 101-seitigen Papier die Prinzipien für einen Computer nieder. Grundlegende Idee: Die Programme liegen in einem festen Speicher, der mit Rechenwerk und Steuerungseinheiten gekoppelt ist. Es sei, so der Mathematiker Hermann Goldstine:

... das wichtigste Dokument, das jemals über Computer und deren Funktionen geschrieben worden ist. Hermann Goldstine, Mathematiker

Geboren ist John von Neumann als János Neumann in Budapest. Ein Wunderkind, das als 6-Jähriger Witze auf altgriechisch erzählt, mit acht innerhalb weniger Minuten Telefonbuchseiten auswendig lernt und zehnstellige Zahlen dividiert. Die Eltern fördern ihn, wollen aber eine soliden Brotberuf. Also studiert von Neumann Chemie in Zürich und parallel Mathematik in Budapest. 1927 löst er den Streit zwischen Quantenphysikern, indem er die neue Theorie auf eine solide mathematische Grundlage stellt und ihr damit zum Durchbruch verhilft.



In den USA wird man auf den wissenschaftlichen Jungstar aufmerksam, bietet ihm in Princeton eine Professur mit dem damals unglaublichen Jahresgehalt von 10.000 Dollar an. Von Neumann nimmt an und kommt der Ausbürgerung durch die Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft zuvor.

In Princeton wird er nicht nur wissenschaftlich zum Mittelpunkt, sondern auch gesellschaftlich. Die Partys im Hause Neumanns sind legendär. Ebenso sein Verbrauch an Autos. Bis heute gibt es in Princeton die sogenannte "Von-Neumann-Corner", an der der gedankenversunkene Professor regelmäßig crashte. Was angesichts der mathematischen Probleme, die er wälzt, verständlich ist. 1943 veröffentlicht er die Spieltheorie, nach der Menschen stets ihren Nutzen maximieren und die die Wirtschaftswissenschaften jahrzehntelang dominiert.

Die Klage, dass die Menschen eigennützig und verräterisch sind, ist so dumm, wie es dumm wäre, darüber zu jammern, dass ein

Magnetfeld nur in einem elektrischen Wirbelfeld zunehmen kann. Beides sind Naturgesetze. John von Neumann, Mathematikgenie

John von Neumann – der überzeugt davon ist, dass sich alles menschliche Handeln berechnen ließe – wird zum Berater der US-Regierung. Er schlägt vor, welche japanischen Städte mit jenen Atombomben, für die er die Berechnungen lieferte, zerstört werden sollen und plädiert für einen atomaren Präventivschlag, weil er einen Atomkrieg für unvermeidlich hält.

Wenn Sie sagen, warum wir sie morgen bombardieren sollen, frage ich: Warum nicht heute? John von Neumann